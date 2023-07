Desantowy okręt podwodny. Niezwykła koncepcja od tureckiego producenta

Dearsan na IDEF 2023 zaprezentował kilka rodzajów zminiaturyzowanych łodzi podwodnych przeznaczonych do niestandardowych celów. Wszystkie projekty znajdują się jeszcze w fazie koncepcyjnej, więc można było oglądać jedynie ich modele. Wśród zaprezentowanych znalazły się takie projekty jak mała podwodna łódź desantowa LCSUB, mała łódź szturmowa HDA-700, mały okręt podwodny AMT SEAL SUB i jego bezzałogowy wariant XLUUV.

HDA-700 powinno osiągnąć długość kadłuba rzędu 36,5 metra, szerokości 8,1 metra i 7,2 metra wysokości. Załoga tego okrętu to od 16 do 24 osób.

Jednostka o nazwie AMT SEAL SUB przeznaczona jest dla potrzeb operacyjnych Sił Specjalnych. Powinna ona mieć zaledwie 19 metrów długości, 2,5 metra szerokości i 1,7 metra wysokości i być przystosowana do zanurzania się na głębokość do 75 metrów. Elektryczny napęd zaś pozwoli na osiąganie prędkości do 10 węzłów. Nie zadeklarowano jednak jeszcze żadnych charakterystyk dla bezzałogowego wariantu tej łodzi o klasie XLUUV (czyli EXtra Large Uncrewed Underwater Vehicle).