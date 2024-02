Rozpoznawcze aerostaty dla Polski. Radary, które wiszą w powietrzu całymi tygodniami

Amerykański Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedanie Polsce rozpoznawczych aerostatów. Cztery systemy ASRR (Airspace and Surface Radar Reconnaissance) poprawią nadzór nad polską przestrzenią powietrzną. Co wiemy o tym sprzęcie i jakie są jego możliwości?

Informacje o zgodzie Waszyngtonu na sprzedaż Polsce rozpoznawczych aerostatów, przekazały zarówno źródła polskie, jak Agencja Uzbrojenia, jak i amerykański Departament Stanu.

Z lakonicznych komunikatów wynika, że Polska otrzymała zgodę na zakup czterech systemów ASRR, a wartość zakupu sprzętu wraz z pakietem logistycznym zamknie się w kwocie 1,2 mld dol. (ok. 4,8 mld zł).

Amerykańska decyzja jest zwieńczeniem procesu, rozpoczętego przez Polskę w maju 2023 roku. W ramach realizacji programu Barbara Polska wysłała do USA oficjalne zapytanie (ang. Letter of Request, LoR) w sprawie możliwości pozyskania czterech systemów rozpoznawczych, korzystających z aerostatów.

Będzie to uzupełnienie dla naziemnych stacji radiolokacyjnych, a także samolotów wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW (AWACS), kupionych przez Polskę w Szwecji.

Zanim Amerykanie wyrazili zgodę na sprzedaż rozpoznawczych aerostatów, w Polsce rozpoczęło się formowanie instytucjonalnego i technicznego zaplecza dla nowego sprzętu.

W listopadzie 2023 roku Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sandomierzu poinformowało o zamiarze sformowania aerostatowego batalionu i udostępniło mapę z planowaną lokalizacją latających posterunków radiolokacyjnych. Plan zakłada, że pierwszy z nich zacznie działać w lipcu 2026 roku.

Dlaczego Polska kupuje rozpoznawcze aerostaty?

Latające posterunki radiolokacyjne

Kluczową zaletą aerostatu jest możliwość wyniesienia z jego pomocą aparatury rozpoznawczej na znaczną wysokość. Pozwala to na zniwelowanie wpływu, jaki na odległość obserwacji czy rozpoznania radioelektronicznego ma rzeźba terenu, obecność różnych przeszkód czy krzywizna Ziemi.

Lot na małej wysokości i ukształtowanie terenu ułatwiają ukrycie się przed radarami © Licencjodawca

W praktyce oznacza to, że gdy naziemny radar może wykrywać cele odległe np. o 40 km, to radar umieszczony setki metrów nad ziemią "widzi" na odległość 400 km. Ważną zaletą jest zarazem możliwość wykrywania celów niskolecących, które – ponieważ aerostat ze swoim radarem "patrzy" z góry – nie mogą ukryć się w obniżeniach terenu czy w cieniu radiolokacyjnym, zapewnianym np. przez pasmo wzgórz.

Jednocześnie – w przeciwieństwie do samolotu wczesnego ostrzegania czy śmigłowca pełniącego taką rolę – aerostat może pozostawać w powietrzu całymi tygodniami. Dzięki przewodowemu połączeniu z ziemią nie tylko utrzymuje swoją pozycję i otrzymuje energię niezbędną do działania pokładowej aparatury, ale może bezpiecznie i z dużą prędkością przesyłać na ziemię pozyskane dane.

Wszystko to dzieje się za ułamek kosztów, które przy realizacji podobnych zadań generowałyby samoloty AWACS.

Aerostat systemu JLENS © Domena publiczna

Wadą aerostatu jest stosunkowo wysoka wrażliwość – w przypadku działań wojennych pracujące w pobliżu linii walk aerostaty zapewne zostałyby bardzo szybko zniszczone (choć zniszczenie dużego balonu nie jest proste). Dlatego jest to rozwiązanie przede wszystkim na czas pokoju, pozwalające na zredukowanie ryzyka, że powtórzy się sytuacja z 16 grudnia 2022 roku.

Wojsko wykryło wówczas nadlatującą, rosyjską rakietę Ch-55, która wleciała w polską przestrzeń powietrzną, ale nie było w stanie śledzić całej trasy jej przelotu. Zaowocowało to "zgubieniem" intruza. Rosyjska rakieta – w atmosferze skandalu – została przypadkowo odnaleziona w lesie dopiero pół roku później.

Jakie aerostaty dla Polski?

Komunikaty informujące o amerykańskiej decyzji są na razie bardzo ogólne. Zawierają informację o szacowanej wartości transakcji (1,2 mld dol. - ok. 4,8 mld zł) i braku offsetu, a także listę zamawianego wraz z aerostatami wyposażenia.

Obejmuje ona m.in. radary powierzchniowe i wczesnego ostrzegania, systemy identyfikacji swój-obcy (IFF), sensory optoelektroniczne, systemy cumownicze, a także pakiet szkoleniowy i logistyczny.

Na podstawie udostępnionych danych można zarazem pokusić się o próbę wskazania, jaki system może zostać zaoferowany Polsce.

Wcześniejsze informacje na temat rozpoznawczych aerostatów dla Polski były z reguły ilustrowane zdjęciami systemu TARS. To sprzęt opracowany przez koncern Lockheed Martin i używany w Stanach Zjednoczonych od przełomu lat 70. i 80. XX wieku. Aerostaty tego typu nie są już jednak wykorzystywane przez wojsko, a przez amerykańskie służby zapewniające ochronę granic (US Custom and Border Protection).

Pewną wskazówką jest jednak jawna lista zaangażowanych po stronie amerykańskiej firm. Nie ma wśród nich koncernu Lockheed Martin, ale jest m.in. Raytheon. Pozwala to na przypuszczenie, że Polska może otrzymać opracowany przez Raytheona system rozpoznawczy JLENS albo nowe, bazujące na nim rozwiązanie. Zdjęcie aerostatu JLENS towarzyszy również informacji, udostępnionej przez Agencję Uzbrojenia.

System rozpoznawczy Raytheon JLENS

System JLENS (Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System) składa się z dwóch aerostatów o długości ok. 71 i średnicy ok. 24 metrów. Aerostaty mogą wznosić się na wysokość do 3 km i przebywać w powietrzu bez lądowania do 30 dni, znosząc przy tym trudne warunki pogodowe, w tym wiatr wiejący z prędkością do 47 m/s.

Każdy z nich ma na pokładzie odmienną aparaturę - jeden wynosi radar pracujący w paśmie VHF, a drugi w paśmie X. W rezultacie zespół dwóch aerostatów prowadzi obserwację w zakresie 360 stopni dzięki radarowi VHF.

Schemat systemu JLENS © Obronność. Zeszyty naukowe

Po wykryciu jakiegoś obiektu dalsze namierzanie przejmuje drugi, działający w wąskim sektorze radar, odpowiedzialny za naprowadzanie uzbrojenia, jak np. pociski systemu Patriot. Zasięg wykrywania dla celu powietrznego wielkości samolotu wielozadaniowego wynosi w tym przypadku ok. 550 km, a pojazdu poruszającego się po powierzchni ziemi - ok. 200 km.

Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do starszego systemu TARS (Lockheed Martin), system JLENS nie został przyjęty do służby. Prowadzony od 1998 roku rozwój tego sprzętu zakończył się zbudowaniem obu elementów systemu, które do 2015 roku zostały doprowadzone do etapu wstępnej gotowości.

Na skutek wzrostu kosztów, problemów technicznych (w tym katastrofy, która spowodowała zagrożenie dla ruchu lotniczego) i spadku poparcia politycznego, program dalszego rozwoju systemu JLENS i ewentualnego wdrożenia go do służby w amerykańskich siłach zbrojnych został w 2017 roku zatrzymany.

Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski