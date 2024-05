Czarna seria Rosjan trwa. Ukraińcy idą jak burza

Łączne straty samolotów po stronie Rosjan określa się na ok. 350 egzemplarzy . Ukraińcy nie zatrzymują się i informują o kolejnym zniszczeniu w krótkim okresie. Tym razem, podobnie jak w ostatnich dniach , armia obrońców wyeliminowała Su-25 – informuje ukraińska agencja Unian.

Armia Federacji Rosyjskiej ma dysponować obecnie niespełna 200 samolotami Su-25 – szacował w ostatnim czasie analityk wojskowy Oleksij Hetman. Warto jednak podkreślić, że ta liczba regularnie spada, co w istocie jest zasługą przeznaczenia wspomnianych maszyn. Su-25 powstał bowiem jako samolot szturmowy walczący w pierwszej linii, a ponadto charakteryzuje się stosunkowo słabymi osiągami w porównaniu do myśliwców przewagi powietrznej.

Oznacza to, że Su-25 jest dla Ukraińców nie tylko ważnym, bo wspierającym wojska lądowe z powietrza, ale też łatwym celem. Maszynę poruszającą się na pułapie maksymalnym na poziomie 7 km i prędkości poniżej 950 km/h o wiele łatwiej zestrzelić niż większe myśliwce , które pracują na wysokości kilkunastu kilometrów i latają z prędkością ponaddźwiękową.

W sieci nie brak też komentarzy internautów, którzy sugerują, że kolejnymi zniszczeniami Su-25 Ukraińcy przygotowują się do przyjęcia F-16 w swoje szeregi. Warto zauważyć jednak, że z uwagi na różnice w specyfikacji obu maszyn, Su-25 nie jest bezpośrednim konkurentem F-16 w powietrzu.

Su-25 to maszyna, której historia rozpoczęła się w latach 70. ubiegłego wieku. Pierwszy jej oblot miał miejsce w 1975 r., zaś trzy lata później Rosjanie ruszyli z seryjną produkcją. Su-25 od początku nie był samolotem przewagi powietrznej – nie do tego został zresztą stworzony.

Mierzący ponad 15 m długości Su-25 waży 10 t i na 10 podskrzydłowych węzłach uzbrojenia może przenosić amunicję o łącznej wadze ok. 4,3 t. Jego podstawową bronią jest natomiast działko GSz-30-2 kal. 30 mm. Wspomniane wcześniej osiągi, tj. prędkość maksymalna na poziomie 950 km/h i pułap 7 km determinują zastosowanie Su-25. Samolot musi działać na raczej niskiej wysokości i pracować w niedalekiej odległości od sojuszniczych baz – to natomiast wynika z zasięgu podstawowej wersji Su-25, którą określa się na ok. 500 km. W tej odległości od lotniska rosyjski samolot może wpływać na zwiększenie przewagi piechoty i jednostek zmechanizowanych w trakcie walk.