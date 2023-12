Defense Express zaznacza, że informacje o użyciu "rosyjskich Krabów" na froncie w Ukrainie przez wojska agresora nie zostały oficjalnie potwierdzone przez władze w Moskwie. Rosjanie podkreślają jednocześnie, że przemysł zbrojeniowy rozpoczął seryjną produkcję tych dział, co jednak - zdaniem ukraińskiego portali - "brzmi dziwnie, ponieważ jeszcze w sierpniu br. zastępca dyrektora generalnego Rostec przed forum Armia-2023 ogłosił, że rozpoczęła się seryjna produkcja Koalicji-SW ".

Nie można więc wykluczyć, że ogłoszenie sprzed kilku miesięcy miało charakter propagandowy, a rosyjskie działo przechodziło jeszcze wtedy badania. Brak jednak potwierdzenia, by i tym razem informacja o rozpoczęciu seryjnej produkcji była w 100 proc. prawdą, zatem deklaracje Rosjan wciąż należy traktować z dystansem.

Rosyjska armia pokłada wielkie nadzieje w maszynie, nad którą prace rozpoczęły się jeszcze w 2006 r. To sprzęt, który - według Moskwy - ma "dokonać przełomu w walce". Przypomnijmy jednak, ż najnowocześniejszy dziś przedstawiciel rosyjskiej artylerii lufowej kal. 152 mm początkowo wyglądał nieco inaczej niż obecnie .

Wynika to przede wszystkim ze zmiany podejścia do układu konstrukcyjnego lufy. W pierwszych wersjach był on dwulufowy, jednak ostatecznie Rosja postanowiła zastosować klasyczny jednolufowy układ.