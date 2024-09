Rosja pręży muskuły. Broń jądrowa rusza na manewry

W zapowiedzianych działaniach nie zabraknie też – według Rosjan – ćwiczeń mających na celu walkę z grupami dywersantów. Odbywają się one niedługo po tym, jak w lipcu 2024 r. Federacja Rosyjska ogłosiła, że w najbliższej przyszłości zamierza coraz częściej prowadzić ćwiczenia z udziałem mobilnych wyrzutni rakiet jądrowych Jars . Najbliższe ćwiczenia będą zbliżone pod względem zadań do tych prowadzonych w lipcu br.

Wyrzutnie Jars to element strategii nuklearnej Rosji, która jest unikalna, bowiem opiera się na tzw. triadzie nuklearnej . Oznacza to, że arsenał nuklearny Putina umożliwia wystrzeliwanie rakiet nuklearnych z lądu, morza oraz z powietrza. Obecnie pełną triadę nuklearną posiada tylko kilka mocarstw na świecie – w tym USA, Chiny, Indie oraz Federacja Rosyjska.

Wspomniane pociski balistyczne RS-24 mają stosunkowo krótką historię. Zostały po raz pierwszy wystrzelone w maju 2007 r., a do służby wcielono je trzy lata później, w 2010 r. Federacja Rosyjska planuje ich wykorzystanie do 2050 r.

RS-24 Jars to rosyjski międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe (ICBM), który jest zdolny do przenoszenia maksymalnie sześciu niezależnych głowic atomowych (MIRV) o mocy do 300 kt każda. Zasięg pocisku wynosi 11 tys. km, co oznacza, że może dosięgnąć niemal każde miejsce na świecie. Wyrzutnie Jarsów są przewożone przez pojazdy MZKT-79221, które osiągają prędkość do 45 km/h i mogą pokonać jednorazowo 500 km.