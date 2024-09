Ocenili, kiedy Rosji zabraknie broni. Wnioski nie są optymistyczne

Jak wynika z ustaleń ISW, Federacja Rosyjska od czwartego kwartału 2022 r. do drugiego kwartału 2024 r. w największym stopniu zwiększyła produkcję dronów Łancet. Mowa o wzroście aż o 475 proc. – z 93 do 535 jednostek na kwartał. Znaczący wzrost produkcji dotyczy też czołgów, których produkuje się o 215 proc. więcej na kwartał (ze 123 do 387 egzemplarzy), ale też systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu – o 200 proc. z dziewięciu do 38 egzemplarzy.