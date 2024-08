Ukraińcy nie mogą się ich nachwalić. Są wielkim postrachem Rosjan

Wydaje się, że to bardzo dużo, ale zarówno sami ukraińscy żołnierze jak i analitycy często podkreślają, że Bradley'e biorą udział w walach na najcięższych odcinkach frontu i niejednokrotnie stawiają czoła przeciwnikom większym siebie lub w pojawiających się w większych grupach, tzn. rosyjskim czołgom lub kolumnom transporterów opancerzonych.

M2 Bradley to bojowy wóz piechoty (bwp) o wysokim poziomie opancerzenia i dobrym wyposażaniu. Jego głównie uzbrojenie stanowi armata automatyczna M242 Bushmaster kal. 25 mm z podwójnym systemem zasilania, która cechuje się szybkostrzelnością sięgającą aż 200 strz./min. Poza tym konstruktorzy przewidzieli tu miejsce na karabin maszynowy kal. 7,62 mm umożliwiający załodze eliminację lżej opancerzonych celów oraz wrogich żołnierzy, a także dodatek w postaci wyrzutni na pociski przeciwpancerne TOW .

Co istotne z punktu widzenia Ukraińców, otrzymują oni warianty ODS (Operation Desert Storm), które były wprowadzane do służby w latach 90. XX wieku. Od wcześniejszych wersji odróżnia je m.in. zestaw lepszych celowników termowizyjnych. Co więcej, obrońcy walczący z Rosjanami montują na niektórych egzemplarzach dodatkowy pancerz reaktywny BRAT, który zwiększa ochronę przed m.in. gratami z granatników RPG-7.