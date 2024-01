Użyli polskiego drona. Rosyjski system przeciwlotniczy nie miał szans

Funkcjonariusze ukraińskiego wywiadu poinformowali o zniszczeniu wrogiego systemu rakiet ziemia-powietrze Tor, który został zaobserwowany w pobliżu granicy przez żołnierzy 15. Oddzielnej Brygady Rozpoznania Artylerii "Czornyj Lis". Do zniszczenia wrogiego systemu użyto amunicji krążącej polskiej firmy WB Electronics, czyli drona Warmate 3.0, który został wysłany na podane współrzędne. Został opublikowany film z kamery drona pokazujący całą akcję, w tym próbę obrony systemu z użyciem rakiety przechwytującej.

Polski dron niszczy kosztowny rosyjski system przeciwlotniczy

9K330 Tor jest przeciwlotniczym i przeciwrakietowym systemem rakietowym będącym następcą systemu 9K33 Osa (o zniszczeniu takiego pisaliśmy kilka dni temu). Dzięki swoim rakietom i radarowi zabezpiecza on obszar o promieniu około 12 kilometrów wokół siebie. Według szacunków prawdopodobieństwo zniszczenia wrogiego bezzałogowego statku powietrznego, który wejdzie w zasięg systemu, wynosi 90 proc., jednak w tej sytuacji nie pomogło to Rosjanom, gdyż rakieta, którą wystrzelili by przechwycić drona Warmate eksplodowała przedwcześnie.

Po uniknięciu rakiety dron bez problemu wleciał we wrogą wyrzutnię, z sukcesem detonując głowicę bojową. Dron Warmate ma zasięg 40 kilometrów, lecz nie wiadomo z jakiego dystansu funkcjonariusze wywiadu wojskowego uwolnili go, by dokonać ataku. Prawdopodobnie amunicja krążąca została przez przyrządy Tora zauważona zbyt późno, by mógł on się odpowiednio efektywnie obronić rakietą przechwytującą, ponieważ większość tego typu pocisków posiada pewien minimalny zasięg, w którym działa ona poprawnie. Możliwe, że Warmate po prostu zdążył "podkraść" się zbyt blisko.

Warmate dobrze służy w Ukrainie

Jak podkreśla producent amunicja krążąca Warmate jest złożona z komponentów wyłącznie polskiej produkcji. Została wprowadzona w 2014 roku i stanowi doskonałą alternatywę dla przeciwpancernych rakiet kierowanych. W wersji 3.0 ma on zwiększony zasięg i znacznie cichszy silnik, który utrudnia jego wykrycie. W końcowej fazie ataku automatycznie składa on łopaty śmigła, by wejść w tryb lotu nurkowego.

Polscy darczyńcy w 2023 roku przekazali Ukrainie jedynie 16 dronów Warmate, ale widząc takie przykłady, jak powyższy nie ma wątpliwości, że obrońcy dobrze je wykorzystują.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Wirtualnej Polski