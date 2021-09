Rosyjski krążownik rakietowy Wariag. Strzela 5-tonowymi rakietami

Pociski P-1000 Wulkan

P-1000 Wulkan to potężna broń. Pociski ważą 5 ton, mogą przenosić głowicę bojową ważącą 1000 kg (także atomową) na odległość nawet 700 km, a podczas lotu rozpędzają się do prędkości mach 2,8. Przed uderzeniem w cel pociski obniżają wysokość lotu do 40-10 m, poruszając się nisko nad taflą wody, co utrudnia wykrycie i skraca czas na ewentualną obronę.