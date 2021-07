Rosja: Atomowy okręt podwodny Krasnojarsk zwodowany

Atomowy okręt podwodny Krasnojarsk zwodowany

Okręt Krasnojarsk 885M Jasień-M to zmodernizowana wersja projektu 885 Jasień, czyli uderzeniowych, podwodnych okrętów atomowych czwartej generacji. W Flocie Północnej oprócz Krasnojarska, znajdują się również okręty tego typu -Siewierodwińsk (trafił do służby w 2014 roku) i Kazań (trafił do służby w 2020 roku).