Próby wytrzymałościowe USS Gerald R. Ford. Zdetonowali bombę obok lotniskowca

Lotniskowce to jeden z symboli potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych. Najnowszy i najdroższy z nich, USS Gerald R. Ford, został niedawno poddany serii testów, określanych mianem Full Ship Shock Trials. To próby wytrzymałościowe, mające zweryfikować zakładaną odporność okrętu na podwodne eksplozje. Jak najlepiej sprawdzić, czy bliski wybuch nie uszkodzi okrętu? Amerykanie podchodzą do zagadnienia w radykalny sposób: detonują w pobliżu kadłuba potężne ładunki wybuchowe.