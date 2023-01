Defense News wyjaśnia, że drugi etap testów będzie polegał na sprawdzeniu, czy bombowiec Tu-160M spełnia wszystkie wymagania Ministerstwa Obrony Rosji. W jego trakcie przeprowadzone zostaną stymulacje lotów i walki, sprawdzone zostaną też możliwości maszyny na niskich wysokościach. Testy najprawdopodobniej potrwają trzy lata, a władze zakładają, że maszyny wejdą do służby w latach 2024-2025. Serwis powołując się na słowa Władimira Rigmanta, byłego asystenta dyrektora generalnego Tupolewa, informuje, że bombowiec w trakcie testów będzie latał "nad Rosją i wodami międzynarodowymi, a niektóre zdarzenia symulują podejście do Ameryki Północnej".

Pierwowzór Tu-160M, czyli Bombowiec strategiczny Tu-160, nazywany przez pilotów "Białym Łabędziem" ze względu na malowanie i konstrukcję, to rosyjski naddźwiękowy samolot o zmiennej geometrii skrzydeł, który uznaje się za najcięższy naddźwiękowy samolot wojskowy na świecie. Jego produkcja oficjalnie zakończyła się w 1994 roku. Rosja poinformowała o planach wznowienia produkcji zmodernizowanej wersji bombowca w maju 2015 roku i przekazała wówczas, że powstanie do 50 nowych Tu-160. W styczniu 2018 roku podpisano pierwszy kontrakt na budowę 10 bombowców Tu-160M, które mają być dostarczone do końca 2027 r. Jednocześnie trwają prace modernizacyjne istniejącej floty Tu-160 do najnowszej wersji.