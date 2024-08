Rosyjski ciężki miotacz ognia TOS‑1 trafiony. Kula ognia sięgnęła nieba

Rosyjskie ciężkie miotacze ognia TOS-1 zostały zaprojektowane do miotania pocisków z głowicami termobarycznymi. Choć jest morderczo skuteczna broń, niewielki zasięg ognia utrudnia jej efektywne użycie i zmusza do pojawienia się w pobliżu linii walk. Ukraińscy piloci dronów FPV tylko na to czekali.