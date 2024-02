Ukraiński serwis Defense Express zwraca uwagę, że TOS-1, broń termobaryczna , o której czasami mówi się, że jest ubogim kuzynem broni jądrowej, ma deklarowany zasięg ostrzału od 6 do 10 kilometrów. To właśnie ma być jej główna słabość, bo broń trzeba umieścić w stosunkowo niewielkiej odległości od linii frontu, czy ostrzeliwanego celu. Sprawia to, że TOS-1 staje się łatwym łupem dla ukraińskich dronów szturmowych.

Jak zaznacza serwis, drony FVP "za jedyne 500 dolarów łamią całą rosyjską koncepcję wykorzystania samobieżnych miotaczy ognia". Niewielkie urządzenie niszczy element systemu, którego cena sięga nawet 7 mln dolarów i uniemożliwia mu zadawanie potężnych ciosów pociskami termobarycznymi. To akurat dobra informacja dla Ukraińców, ponieważ podczas ataku systemami typu TOS-1 w epicentrum temperatura sięga nawet 3000 stopni Celsjusza, co sprawia, że wszystko w strefie zero po prostu ulega odparowaniu, a do tego cały okoliczny tlen zostaje zużyty.