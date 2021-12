Rosyjska odpowiedź na Abramsy? Ekspert: Ta broń przebije każdy pancerz

Ekspert zwrócił uwagę, że do ochrony pancerza stosuje się również różne aerozole i zasłony dymne. "Nie zmniejsza to jednak znacząco wydajności inteligentnej rakiety Kornet. Nawet jeśli zasłona dymna pojawi się nagle, gdy pocisk będzie zbliżał się do celu, Kornet nie straci kontroli i nadal będzie poruszał się po pierwotnym torze lotu. Biorąc pod uwagę prędkość tej rakiety, cel najprawdopodobniej nie będzie miał czasu na zmianę swojej pozycji" – twierdzi rozmówca TASS.