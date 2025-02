Porachunki rosyjskiej mafii. Używają broni rozsławionej w Ukrainie

Jak podaje portal Rumafia w jednym z regionów Transbaikalia miało dojść do zabójstwa biznesmena za pomocą drona FPV z materiałami wybuchowymi. Najpewniej były to porachunki mafijne, ponieważ w Rosji dość często prowadzenie biznesu wiąże się ze współpracą z grupami przestępczymi.

Drony FPV to proste konstrukcje, których koszt może wynosić nawet kilkaset dolarów, co dla grup przestępczych nie jest żadnym kosztem. W zasadzie potrzeba tylko ramy, układu sterującego, anteny (niekoniecznie), silników elektrycznych wraz z wirnikami, baterii i kamery. Do takiego drona można następnie przyczepić w zasadzie cokolwiek, co wybucha tworząc można rzec bardzo skuteczny "pocisk kierowany dla ubogich".