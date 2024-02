Rosjanin roztrzaskał minę MON‑50 siekierą. Jej wnętrze go zaskoczyło

Rosyjskie miny MON-50 to miny kierunkowe o zasięgu rażenia nawet 50 metrów bardzo podobne do amerykańskich M18A1 Claymore. Są to miny kierunkowe ustawiane na rozkładanym stojaku, które mają w chwili detonacji utworzyć dosłownie "ścianę odłamków" zmiatającą wszystko na swojej drodze.

Są to bardzo skuteczne rozwiązania do obrony ciasnych przejść zdolne porazić nawet cały oddział. Mina MON-50 to konstrukcja o masie około 2 kg, z czego 712 g to materiał wybuchowy RDX, a resztę ładunku stanowi 540 stalowych kulek bądź 485 prętów umieszczonych w polimerowej obudowie.