Rosjanie zaatakowali skradzionymi wozami. Nic im z tego nie wyszło

Informacje o kolejnych mało honorowych zachowaniach Rosjan pojawiły się jeszcze we wrześniu. Właśnie wtedy rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało film propagandowy przedstawiający dodatkowe oddziały wysyłane na wojnę w Ukrainie. To na tym nagraniu zauważono wozy BMP-1U z modułami Szkwał, które wcześniej należały do Gruzji. Teraz do sieci trafiły informacje i materiały potwierdzające, iż armia Putina straciła przynajmniej jeden tego typu pojazd.