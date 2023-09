Aż nie chce się wierzyć. Rosjanie używają kradzionych wozów bojowych

Jednocześnie to samo źródło jest zdania, iż to kolejny przykład potwierdzający coraz większe problemy Rosjan z kurczącymi się zapasami ciężkiego sprzętu. Tylko jeśli chodzi o czołgi, do końca maja br. stracili w Ukrainie ponad 2000 sztuk . Bardzo często niszczone są także bojowe wozy piechoty, a do tej kategorii zaliczają się różne wersje BMP-1.

Defense Express jest zdania, że obecnie nie prezentują one już wysokich zdolności bojowych. Nie jest to jednak pierwszy przykład desperacji Rosjan. Swojego czasu można było zauważyć na zdjęciach BMP-1 z improwizowanym dopancerzeniem w postaci płytek ulokowanych po bokach .

Jest w stanie osiągać prędkość do 65 km/h na drogach i do 50 km/h w terenie. Posiada też zdolność pokonywania akwenów, w wodzie porusza się jednak maksymalnie do 5 km/h. Zatankowany do pełna jest w stanie przebyć ok. 500 km.