Rosjanie w desperacji? Przywracają do służby przestarzały okręt

Konstrukcyjnie fregata rakietowa "Nieustraszimyj" zdaje się posiadać cechy przydatne na współczesnym polu walki – inżynierowie zadbali o to, by nadać jej właściwości stealth, zmniejszające możliwości wykrycia jednostki. Jak zauważa jednak komandor Dera, w czasie trwającego wiele lat remontu nie przeprowadzono głębokiej modernizacji, która "objęłaby przede wszystkim wymianę przestarzałego, okrętowego systemu walki (a właściwie tego, co Rosjanie uważają za okrętowy system walki)".