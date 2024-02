Rosjanie w strachu. Trzymają najlepszy sprzęt daleko od frontu

Według najnowszych zdjęć satelitarnych, w bazie lotniczej Olenya w niedzielę 4 lutego znajdowało się 10 bombowców strategicznych Tu-95MS oraz 35 bombowców Tu-22M3. Ponadto na nowych zdjęciach można zidentyfikować trzy samoloty transportowe An-12 i dwa myśliwce Su-30SM.

Unian zauważa, że Rosjanie mogą gromadzić cenny sprzęt, aby przygotować się do wzmożonych ataków w kierunku Ukrainy. Warto jednak zaznaczyć, że baza lotnicza Olenya to miejsce oddalone od granicy z Ukrainą o niespełna 2 tys. km. Może to więc oznaczać, że Olenya to dla Federacji Rosyjskiej relatywnie bezpieczne miejsce, do którego nie dosięgną ukraińskie bezzałogowce, które – jak wcześniej informowaliśmy – są dziś w stanie docierać na odległość ponad 1 tys. km.

Przypomnijmy, że przenoszenie maszyn do obwodu murmańskiego nie jest nową praktyką realizowaną przez Rosjan. Jeszcze w ubiegłym roku agresor przeniósł na lotnisko Olenya bombowce Tu-22M3 stacjonujące wcześniej w Sołoci znajdującej się bliżej Ukrainy. Nie można więc wykluczyć, że Olenya jest dziś obszarem, w którym wojska agresora mogą gromadzić cenne maszyny.

W kontekście samych maszyn, które na początku lutego 2024 r. znalazły się w północnej części Rosji, na największą uwagę zasługują liczne Tu-22M3. To bombowce przeznaczone do prowadzenia uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne, nad którymi prace rozpoczęto jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Produkowany przez Tupolewa Tu-22M3 to samolot wyposażony w płaty o zmiennej geometrii (od 20 do 65 stopni) i napędzany dwoma silnikami odrzutowymi NK-25.

Tu-22M3 mierzy 42,5 m długości przy rozpiętości skrzydeł ok. 45 m. Jego masa własna to natomiast 54 t. Tak duża konstrukcja rozpędza się do prędkości 2,3 tys. km/h i może poruszać się na pułapie 18 km. Maksymalny zasięg bombowca to z kolei 7 tys. km, zatem wystarczająco dużo, aby razić cele w Ukrainie, startując z lotniska Olenya i kończyć na nim misję. W 2023 r. Federacja Rosyjska ogłosiła plany modernizacji wszystkich Tu-22M3 do wariantu Tu-22M3M. Zmiany mają obejmować przystosowanie samolotu do przenoszenia pocisków Ch-32 oraz zwiększenia zasięgu maszyny.

Baza Olenya w obwodzie murmańskim © Mapy Google

Z kolei Tu-95MS, których Rosjanie zgromadzili na północy kraju 10 egzemplarzy, to samoloty z lat 80. ubiegłego wieku, które stanowią modernizację starszych bombowców Tu-95 z lat 50. Są zdolne do przenoszenia pocisków Ch-55SM o zasięgu ok. 3 tys. km lub Ch-102 o donośności ponad 5 tys. km (wyposażonych w głowice termojądrowe).

Ładowność bombowców Tu-95MS sięga 20 t, natomiast ich prędkość maksymalna to 830 km/h. Dodatkowym wyposażeniem (poza zmiennym uzbrojeniem przenoszonym w zależności od misji) są dwa działka AM-23 oraz GSz-23 kal. 22 mm.

