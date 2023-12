Rosjanie coś kombinują. Chcą modernizować wszystkie Tu-22M3

Rosjanie ogłosili dwie zmiany w kontekście modernizacji swoich samolotów bombowych średniego zasięgu. Pierwsza z nich dotyczy unowocześnienia pokładowego sprzętu radioelektronicznego – czytamy na Defense Express. Zmodernizowany Tu-22M3M ma mieć możliwość użycia naddźwiękowego pocisku manewrującego Ch-32.

Ważniejsza zmiana dotyczy natomiast zamontowania w samolotach (w części nosowej) pręta do tankowania w powietrzu. Oznacza to, że Rosjanie w zasadzie zmienią Tu-22M3 w bombowiec dalekiego zasięgu. Mowa o zwiększeniu promienia bojowego z 2,4 tys. km do 8 tys. km. Bombowiec będzie mógł latać nieprzerwanie przez kilka godzin, osiągając prędkość przelotową na poziomie 950 km/h (maksymalnie nawet 2,3 tys. km/h).

Jak przypomina Defense Express, Rosjanie w sierpniu br. dysponowali 31 egzemplarzami bombowców Tu-22M3. Federacja Rosyjska ogłosiła, że zmodernizuje wszystkie maszyny do standardu Tu-22M3M. Nie jest jednak znany harmonogram prac, zatem nie wiadomo, kiedy armia ukończy prace nad samolotami.

Rosyjskie bombowce Tu-22M3

Pierwszy lot zmodernizowanego do standardu Tu-22M3M bombowca miał miejsce na końcu grudnia 2018 r. Rosyjski samolot odbył wówczas lot trwający niespełna 40 minut, jednak nie przenosił wtedy uzbrojenia. Wzbił się na wysokość 1,5 tys. m.

Producent informował wtedy, że podczas modernizacji do wersji M3M wymieniono ok. 80 proc. awioniki względem poprzedniej generacji. Dzięki temu samolot stał się bardziej autonomiczny. Zmiany do najnowocześniejszego standardu dotyczą wprowadzenia do użytku systemu celowniczo-nawigacyjnego SWP-24-22 (GPS i GLONASS). Rosjanie ujednolicili radioelektronikę do systemu znanego z większego Tu-160M.

Podstawowe uzbrojenie Tu-22M3 stanowią dziś trzy pociski Ch-22, które osiągają donośność 500 km i mogą być wyposażone w głowice jądrowe. Wariant M3M sprawi, że do bombowiec będzie zdolny do przenoszenia broni Ch-32, która jest w zasadzie modernizacją Ch-22, jednak osiąga zasięg na poziomie 1 tys. km i rozpędza się do prędkości Mach 4.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski