Rosjanie używają zakazanej amunicji. Ukraińcy pokazali zdjęcia

Jak czytamy, niektóre ze wspomnianych min znaleziono m.in. na terenie jednego z gospodarstw we wsi Szyroka Bałka w obwodzie chersońskim. Tamtejsi mieszkańcy odkryli w okolicy niebezpieczne miny bez jakiegokolwiek oznaczenia, co według Unian świadczyłoby o tym, że posiadają urządzenia samoniszczące. "Oznacza to, że użycie takich min bez oznakowania jest zbrodnią wojenną" – podaje ukraińska agencja. Co również istotne, rozminowanie i transport tego typu amunicji jest w zasadzie niemożliwe, w związku z czym miny PFM-1 najczęściej są niszczone w miejscu, w którym zostały znalezione.