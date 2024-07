Podejrzany lot Rosjan. Niemcy poderwali myśliwce

Do incydentu miało dojść w środę 10 lipca w regionie Morza Bałtyckiego, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Znajdujące się w Łotwie niemieckie Eurofightery, które stanowią część misji NATO Baltic Air Policing, musiały zareagować na podejrzany lot wykonywany przez maszyny należące do Federacji Rosyjskiej.

Defence Blog przypomina, że obecność niemieckich maszyn na Łotwie wynika z ustaleń NATO po przystąpieniu państw bałtyckich do sojuszu, a konkretniej – powierzonej państwom członkowskim stałej misji patrolowania przestrzeni powietrznej w regionie. "Misja ta trwa już od dwóch dekad, co dowodzi zaangażowania NATO w integralność terytorialną i bezpieczeństwo jego bałtyckich członków" – czytamy.

Typhoon jest zbudowany w układzie kaczki i wykorzystuje do napędu dwa silniki dwuprzepływowe EuroJet EJ200, które rozpędzają konstrukcję do prędkości 2 Ma, czyli ok. 2100 km/h. Jego prędkość przelotowa z pełnym uzbrojeniem sięga z kolei 1,3 Ma (ok. 1600 km/h).