Jak zniszczyć polski czołg PT-91? Rosjanie pokazali instrukcję

Jak podaje portal Polon, graficzny poradnik pokazujący w jaki sposób zniszczyć polski czołg PT-91 pojawił się na rosyjskiej platformie W Kontaktie. Opublikował go propagandysta Władymir Słowiow. Poza dokładnym opisem technicznym Twardego, grafika stanowi poradnik dla żołnierzy, bowiem pokazuje konkretne miejsca, które w polskiej maszynie są narażone na uszkodzenia i są najsłabszymi elementami pozwalającymi wyeliminować wóz z walki.

Polon zwraca uwagę, że zadziwiające jest, dlaczego autorzy graficy dysponują wiedzą dotyczącą niezawodności czołgów PT-91 (powołują się na producenta). Z rosyjskiej grafiki wynika, że Twardy ma często ulegać awariom – nawet co 25 km – a ich naprawa trwa średnio ponad 3 dni w warunkach zakładowych. Na niekorzyść Ukraińców ma działać również to, że w Kijowie "brakuje wykwalifikowanej kadry serwisantów oraz dostępu do części zamiennych" – czytamy.