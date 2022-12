Tego się nie spodziewali. Rosyjska rakieta spadła na terytorium Rosji

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Rosyjskie władze wstrzymywały się z podaniem tej informacji do publicznej wiadomości, ale z czasem zdjęcia i filmy przedstawiające fragmenty rakiety zaczęły krążyć po mediach społecznościowych. Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, niedawno Rosjanie wystrzelili 76 pocisków z rejonów Morza Kaspijskiego i Czarnego, w tym 72 rakiety Ch-101. Jak widać po ostatnim zdarzeniu, nie wszystkie z nich dotarły do celu.