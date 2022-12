Francuskie myśliwce na Litwie. Patrolują przestrzeń powietrzną wschodniej flanki NATO

Całość francuskiego kontyngentu tworzy około stu żołnierzy w tym sześciu pilotów. Przelot z bazy Mont-de-Marsan na Litwę zajął im około trzech godzin. Chociaż każdy z myśliwców do przebazowania był zatankowany 5300 litrami paliwa, a dodatkowo był wyposażony w trzy dodatkowe zbiorniki paliwa podczepione pod kadłubem i skrzydłami, cała formacja jeszcze przed opuszczeniem francuskiej przestrzeni powietrznej uzupełniła paliwo z latających cystern. Większość personelu przyleciała na Litwę dzień wcześniej na pokładzie samolotu transportowego A400M. Najcięższe wyposażenie było przewożone pociągami od połowy listopada. Całość wyposażenia naziemnego zabranego przez Francuzów waży około 60 ton.

Samoloty wydelegowane do pełnienia misji na wschodniej flance NATO pochodzą z eskadr myśliwskich Escadron de Chasse 2/30 Normandie-Niemen i Escadron de Chasse 3/30 Lorraine. Eskadra Normandie-Niemen ma szczególną historię i związek z tym regionem Europy. W czasie II wojny światowej była to jedna z trzech eskadr aliantów zachodnich, które walczyły na froncie wschodnim u boku lotnictwa radzieckiego. Z tego francuska eskadra walczyła wspólnie z Rosjanami aż do zakończenia wojny w Europie.