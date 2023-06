Rosjanie nie będą zadowoleni. Ukraińcy wskakują na polskie czołgi

Jak zauważają media za naszą wschodnią granicą, czołgi PT-91 Twardy dołączyły do wyposażenia 22. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. To ciekawa informacja, ponieważ chodzi o nową jednostkę wydzieloną ze struktur ukraińskiej armii. Na zdjęciach widać, że czołgi oraz załoga są w terenie, ale bliżej nie sprecyzowano, o jaki region Ukrainy chodzi. Wcześniej potwierdzano natomiast, że Polska przekazała na wschód łącznie ok. 60 egzemplarzy PT-91 Twardy. Pierwsza transza została wysłana jeszcze w zeszłym roku, ostatnia kilka tygodni temu.