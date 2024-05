Rosjanie mogą być rozczarowani. S‑400 nie spełnił pokładanych w nim nadziei

S-400 został opracowany przez biuro konstrukcyjne Ałmaz-Antiej jako rozwinięcie S-300PMU. W skład kompletnego systemu wchodzi co najmniej osiem wyrzutni z 32 pociskami i mobilne stanowisko dowodzenia.

Rosjanie deklarują, że S-400 może przechwytywać nie tylko samoloty i śmigłowce, ale także pociski manewrujące, a nawet pociski balistyczne poruszające się z prędkością aż 4,8 km/s. W zależności od rodzaju celu oraz wykorzystywanych pocisków, zasięg rażenia mieści się w przedziale od 40 km (rakiety 9M96 o wadze ok. 350 kg) do nawet kilkuset km (rakiety 40N6E ważące ok. 1800 kg).