Rosjanie mają nowy cel. Czy doprowadzą do katastrofy?

Rosjanie i Ukraińcy w ostatnich dniach razili wzajemnie swoją infrastrukturę energetyczną. Ukraińcy przeprowadzili ataki na szereg rosyjskich rafinerii . W odpowiedzi na ten fakt, rosyjskie wojska podjęły decyzję o zaangażowaniu systemów przeciwlotniczych . Kolejnym krokiem było przeprowadzenie przez największego ataku na ukraińską energetykę w historii . Działania te doprowadziły nawet do blackoutów i przerw w dostawach wody.

Amerykański think thank skomentował w ten sposób naloty, które Rosja przeprowadziła w nocy z 28 na 29 marca 2024 r. Wołodymyr Zełenski poinformował, że celem tych ataków były elektrownie wodne w obwodach czerkaskim i czerniowieckim. Prokremlowscy komentatorzy utrzymują, że ostrzelane zostały dwa obiekty: elektrociepłownia i elektrownia wodne. Ukrenerho – ukraiński koncern energetyczny potwierdził jednak, że uszkodzone zostały elektrownie wodne i elektrociepłownie w środkowej i zachodniej części Ukrainy.

ISW twierdzi, że ten rodzaj ataków na ukraińskie elektrownie wodne i zapory będzie stanowił "nowy wzorzec". Ma on oznaczać "istotną eksalację" prowadzonych do tej pory nalotów. Wcześniej Rosjanie nie atakowali elektrowni wodnych i zapór w sposób systematyczny.

"Stany Zjednoczone i kraje europejskie nadal nie są chętne, by dostarczyć Ukrainie wyposażenie, które mogłoby się okazać znaczące operacyjnie bądź strategicznie (...) ze względu na obawy przed eskalacją albo odwetem" ze strony Rosji – zauważa ISW.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2023 r. Rosjanie zniszczyli zaporę na Zbiorniku Kachowskim na Dnieprze, który powstał w związku z budową Kachowskiej Elektrowni Wodnej. W wyniku wysadzenia zapory w Nowej Kachowce doszło do ogromnej powodzi – internauci relacjonowali wówczas, że fala miała wysokość nawet 3 metrów. Eksperci ostrzegali wówczas przed możliwą katastrofą ekologiczną – do Morza Czarnego spłynęło wiele zanieczyszczeń, w tym m.in. zwłoki zwierząt. PAP informowała w sierpniu 2023 r., że w Morzu Czarnym zginęło ok. 900 delfinów, a jedną z przyczyn mogło być właśnie zanieczyszczenie wody w związku z wysadzeniem zapory w Nowej Kachowce.