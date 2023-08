Ukraińskie drony "polują" na rosyjskie okręty. Do sieci trafiło nagranie

Dron Magura V5 to jeden z najnowszych dodatków do armii bezzałogowców Ukrainy. Jak niedawno informowaliśmy, Ukraińcy zaprezentowali go na Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego (IDEF 2023), które pod koniec lipca odbyły się w Turcji. Najwyraźniej urządzenia zostały już przetestowane w warunkach bojowych, co sugeruje nagranie opublikowane przez wywiad wojskowy Ukrainy (można je obejrzeć poniżej).