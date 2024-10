Rosjanie kpili z sankcji. W końcu się doigrali

Rosjanie stracili ogromne ilości różnego rodzaju amunicji. Magazyn w Toropcu był miejscem składowania m.in. rakiet Grad, S-300 i S-400, a nawet pocisków balistycznych. Ukraiński wywiad przekazał po ataku, że przechowywane były tam pociski balistyczne Iskander i północnokoreańskie KN-23. To bardzo groźna broń o zasięgu kilkuset kilometrów. Obydwa wymienione typu pocisków mają podobne osiągi, a także gabaryty - każdy mierzy ponad 7 m długości i ok. 0,9 m średnicy.

W okresie lipiec-sierpień 2024 r. ich przewaga nad ostrzałami prowadzonymi przez Ukraińców wynosiła 3 do 1. Oznaczało to, ze rosyjscy żołnierze zużywali ok. 45 tys. pocisków dziennie. Obecnie średnia wynosi ok. 30 tys. pocisków dziennie. To wciąż dwa razy więcej niż w przypadku Ukraińców (ok. 15 tys. pocisków dziennie), ale i tak znacznie mniej niż jeszcze kilka tygodni temu.