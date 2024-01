Przez osiem lat nikt nie wiedział, gdzie jest. W końcu odnaleźli wrak

Katastrofa miała miejsce 22 lipca 2016 r. Samolot wyruszył w trasę z Tambaram Air Force Station w Ćennaj i miał dotrzeć na wysp Andamany i Nikobary. Krótko po starcie, podczas przelotu nad Zatoką Bengalską, maszyna zniknęła z radarów i przez lata los jej oraz 29 osób znajdujących się na pokładzie pozostawał niewyjaśniony. Przypuszczano, że samolot spadł do morza, ale przez lata nie udało się tego potwierdzić.

Dopiero styczeń 2024 r. przyniósł ostateczne rozwiązanie historii. Co ciekawe, doszło do tego przypadkowo. Autonomiczny statek podwodny Ocean Mineral Explorer 6000 jednej z firm wypełniający inne zadania natrafił na wrak statku znajdujący się na głębokości 3400 m, w odległości ok. 310 km od indyjskiego wybrzeża.