Płonie rosyjski zakład zbrojeniowy. Produkowali w nim cenny sprzęt

Nocą z 20 na 21 stycznia 2024 r. w Rosji wybuchły dwa duże pożary. Łączą je relacje, z których wynika, że zostały spowodowane nadlatującymi dronami. Zaatakowany został terminal gazowy w Ust-Łudze oraz zakłady Szczegłowski Wał w Tule, miejscowości oddalonej (na południe) o ok. 180 km od Moskwy. Czy może to oznaczać problemy dla rosyjskiej armii?

Te ostatnie są uważane za jedne z najnowocześniejszych systemów przeciwlotniczych na świecie. Na wyposażenie rosyjskiej armii zaczęły trafiać w latach 90. O ich dużym znaczeniu może świadczyć fakt, że są wykorzystywane do obrony Moskwy oraz w trakcie wojny w Ukrainie. Armii obrońców co jakiś czas udaje się niszczyć niektóre egzemplarze, co wywołuje konieczność wysyłania kolejnych. Z tego punktu widzenia uderzenie w zakłady Szczegłowski Wał było najpewniej doskonale przemyślane oraz zaplanowane i może mieć dla Rosjan przykre konsekwencje. Portal RBK-Ukraina powołuje się na źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym i podaje, że atak został przeprowadzony właśnie przez tę służbę specjalną.