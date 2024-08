Rosjanie drżą na ich widok. Nikt nie chce spotkać go na froncie

Amerykański bojowy wóz piechoty znów jest na językach Ukraińców. Ci nie mogą się nachwalić wozu, z którym to starć unikają rosyjscy żołnierze. Armia agresora, choć uważa, że walczy z "wyczerpanymi siłami Kijowa", stale unika bitew z bojowymi wozami Bradley – podaje Newsweek.

– Rosjanie wiedzą, co to jest Bradley. Nie chcą stanąć twarzą w twarz z tą maszyną. Ja też nie nie chciałbym być na ich miejscu – mówił dowódca 47. Brygady Zmechanizowanej, która dysponuje w swoim arsenale amerykańskimi wozami Bradley oraz czołgami M1 Abrams. Jednocześnie Ukraińcy zwracają uwagę, że Rosjanie bardzo intensywnie polują na wspomniane wozy piechoty.

Obrońcy wyjaśniają, że rosyjskie systemy artyleryjskie "zawsze starają się odnaleźć Bradleya" , ale dużym problemem są także drony kamikadze. – Jest ich coraz więcej, a wróg bardzo dynamicznie opanowuje teren – mówił żołnierz. Bezzałogowce i artyleria to dla Federacji Rosyjskiej w zasadzie jedyne rozwiązania, które mogą być skuteczne, aby zniszczyć Bradleya. W walkach na krótkim dystansie "rosyjscy żołnierze boją się rozpoczynać operacje, kiedy widzą, że Bradley będzie przeciwko nim".

Za chwaloną wytrzymałość Bradleya odpowiada pancerz wykonany z połączenia stali, aluminium i kompozytów. Dokładny skład różni się w zależności od wersji wozu, a konkretniej – miejsca, w którym Bradley ma być wykorzystywany. Zdolności ofensywne gwarantuje natomiast armata M242 Bushmaster kal. 25 mm , której towarzyszy karabin maszynowy kal. 7,62 mm. To połączenie wystarczająco skuteczne, aby eliminować nawet mocno opancerzone jednostki, w tym również czołgi.

Opancerzenie i uzbrojenie Bradleya sprawia, że wóz nie bez powodu jest określany jako jeden z najlepszych tego typu na świecie. Dodatkowo też ta amerykańska konstrukcja jest wysoce mobilna, za co odpowiada jednostka napędowa o mocy 500 lub 600 KM (w zależności od roku produkcji) i która rozpędza konstrukcję do prędkości maksymalnej 70 km/h na lądzie i do 10 km/h w wodzie.