Rosjanie dali się nabrać. Ukraińcy ich przechytrzyli

Każde z tego typu działań jest dla wojska istotne. Przede wszystkim chodzi o skierowanie uwagi przeciwnika na obiekt, który w zasadzie jest bezwartościowy . I to zadanie doskonale udało się zrealizować Ukraińcom, którzy informują o uderzeniu Rosjan w dwa obiekty. Zdaniem Federacji Rosyjskiej były to samoloty na lotnisku w Krzywym Rogu i system rakietowy Patriot przy mieście Jużne. Jak natomiast oświadczył gen. Mykoła Ołeszczuk, dowódca ukraińskich sił powietrznych, zarejestrowane na rosyjskich filmach uderzenia przedstawiają ostrzał wabików – czytamy na portalu Defense Express.

Przypomnijmy, że zgodnie z ostatnimi wyliczeniami analityka Ołeksandra Musiienko, Rosjanie produkują miesięcznie ok. 85-90 rakiet Iskander oraz Kindżał łącznie. Szacuje się jednak, że miesięczna produkcja Iskanderów wynosi ok. 40 egzemplarzy, jednak niewykluczone jest, że wydajność fabryk wzrosła, co miałoby na celu przygotowanie armii Federacji Rosyjskiej do walki z F-16.

Wspomniane Iskandery to pociski balistyczne, których długość przekracza 7 m, natomiast średnica to niespełna 1 m. Najpopularniejszym wariantem w Rosji są modele oznaczone jako Iskander-M. Zaraz obok nich znajdują się jeszcze wersje z dopiskiem "K" oraz "E". Najpopularniejszy wariant tych dużych pocisków waży ok. 5 t. Maksymalny zasięg Iskanderów określa się natomiast na ok. 500 km, zaś prędkość osiągana przez pojedynczy pocisk po wystrzeleniu z wyrzutni sięga 7 Ma, czyli ok. 8600 km/h. Celność Iskandera w mierze CEP wynosi z kolei 30 m.