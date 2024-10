Rosjanie czują oddech NATO na plecach. Gigant śledzi ich non stop

Należący do brytyjskich sił powietrznych Boeing RC-135 wystartował w piątek 18 października ok. godziny 12 czasu polskiego z bazy Waddington w pobliżu Birmingham i obrał kurs na wschód. Do polskiej przestrzeni powietrznej wleciał w okolicach Szczecina, skąd dalej udał się w stronę obwodu królewieckiego, gdzie kolejny dzień śledzi ruchy Rosjan.