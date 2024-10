Nuklearny konwój Rosji. Zbliża się do granicy NATO

Załogi odpowiedzialne za obsługę Jarsów będą poruszać się na trasie o długości do 100 km, gdzie żołnierze przećwiczą m.in. maskowanie i ochronę maszyn. Ponadto załogi będą się szkolić z odpierania nalotu powietrznego wroga, grup rozpoznawczych oraz dywersji. Głównym zadaniem misji z udziałem wyrzutni Jars ma być ocena skuteczności dowodzenia dużą jednostką bojową , ale też sposobu prowadzenia służby. "Komisja inspekcyjna sprawdzi m.in. spójność działań jednostek podczas wykonywania zadań" – podaje resort. Dodajmy, że to kolejne ćwiczenia z udziałem Jarsów , które odbywają się w 2024 r.

Rozmieszczenie rosyjskich wyrzutni nuklearnych Jars jest elementem rosyjskiej strategii odstraszania nuklearnego. Wysłanie kompleksów na trasy patrolowe nie jest jednak równoznaczne z tym, że RS-24 Jars zostaną wprowadzone do czynnej służby bojowej.

RS-24 Jars stanowi istotny element rosyjskiej triady nuklearnej, która obejmuje możliwości wystrzeliwania pocisków z lądu, morza oraz powietrza. Triada nuklearna to strategia militarna, która zapewnia Rosji utrzymanie zdolności odstraszania nuklearnego oraz elastyczność w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia. Jedynie kilka państw na świecie, w tym USA, Chiny oraz Indie, posiada pełną triadę nuklearną.

Pocisk RS-24 Jars mierzy 23 m długości z głowicą oraz ma średnicę 1,9 m. Jego waga startowa wynosi 46 t. Dzięki połączeniu naprowadzania bezwładnościowego oraz GLONASS, celność w mierze CEP rakiety RS-24 Jars określa się na 250 m. Zasięg RS-24 Jars wynosi natomiast 11 tys. km, co oznacza, że może razić niemal każde miejsce na świecie. Nośnik wyrzutni stanowią pojazdy MZKT-79221, które rozpędzają się do prędkości 45 km/h i mogą pokonać jednorazowo do 500 km.