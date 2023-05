Rosjanie chwalą się wynalazkiem, z którego Ukraińcy korzystają od dawna

Na telegramowym kanale rosyjskie wojsko zamieściło demonstrację działania opracowanego przez nich systemu zdalnego sterowania przeciwpancernymi pociskami kierowanymi " Fagot ". Rosjanie podają, że z instalacji oddano pięć strzałów i wszystkie osiągnęły wyznaczone im cele. Okazuje się jednak, że nie jest to taka rewolucyjna nowość, jak chcieliby oni twierdzić.

Demonstrator opisuje, że obraz z celownika rakiety wyświetlany jest na monitorze, a celowanie odbywa się przy pomocy niewielkiego joysticka. Do wystrzelenia pocisku wystarczy wciśnięcie jednego przycisku. Na nagraniu usłyszeć można zachwyt nad nową technologią i komentarze, że "nawet NATO by na to nie wpadło". Okazuje się jednak, że rozwiązania te są już od jakiegoś czasu wykorzystywane przez Ukraińców w systemie "Stugna".