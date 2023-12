"Rostec" obiecuje, że prace nad "poprawieniem siły ognia" T-14 "powinny wkrótce przynieść efekty". Deklaruje też, że Armata jest "o wiele lepsza" od izraelskiego czołgu Merkawa (czyli jednego z najnowocześniejszych i powszechnie uznanych za najlepsze czołgów świata). Wniosek ten wysnuwany jest na podstawie tego, jak radzi sobie Izrael w strefie Gazy. Oczywiście Armata ma tę przewagę, że jej osiągnięć nie da się do niczego przyrównać, gdyż ich zwyczajnie nie ma. Zachwalany rosyjski czołg nie brał jeszcze udziału w prawdziwych walkach.

T-14 Armata został negatywnie przyjęty przez rosyjskie wojsko , ze względu na fatalny stan techniczny. Brytyjski wywiad, który ujawnił niechęć Rosjan wobec tych maszyn, nie określił, jakie konkretnie aspekty Armaty miałyby być tak bardzo problematyczne. Dotąd jednak nie udało się Kremlowi popchnąć tych czołgów do walki, mimo informacji o szkolących się załogach .

Rosyjska propaganda twierdzi, że Armaty były na Ukrainie, jednak z pewnych względów zostały wycofane. To interesujące stwierdzenie, zwłaszcza w obliczu faktu, że po obu stronach brak jest relacji potwierdzających zaobserwowanie nowego czołgu. Wyjaśnieniem tutaj mogłoby być wykorzystanie T-14 do ostrzału z zamkniętych pozycji i niewysyłanie jej przez dowództwo na operacje szturmowe. Być może to właśnie z tego powodu zdecydowano się na prace mające poprawić siłę ognia czołgu. Po prostu ukryty w bezpiecznym okopie cenny czołg nie radził sobie z niszczeniem celów wystarczająco dobrze (a może i w ogóle).