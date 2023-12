Rosja chce chronić swoje czołgi ogromnymi wentylatorami

Masowe użycie przez Ukraińców dronów szturmowych na polu bitwy zmusza Rosję do szukania nowych sposobów ochrony przed tego typu bronią. Teraz wpadli oni na dość niecodzienny pomysł, którego projekty trafiły do sieci. Z rysunków rosyjskich inżynierów wynika, że jednym z nowych systemów obronnych czołgów i pojazdów opancerzonych mają być urządzenia na kształt wentylatorów.

Nie jest to pierwszy tego typu pomysł Rosjan. Już od dawna na dachach czołgów były montowane "grille", które miały posłużyć do ochrony czołgu przed Javelinami i NLAWami. Nie dość, że rozwiązanie nie sprawdziło się za dobrze w przypadku ochrony przed pociskami, to jeszcze stanowiło dodatkowe zagrożenie dla żołnierzy. W przypadku trafienia, nie pozwalały one wydostać się załodze z wnętrza pojazdu.