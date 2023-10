Na pewno mają 3 sztuki. Rosja chwali się plutonem czołgów "Armata"

Rosyjscy czołgiści szkolą się w obsłudze nowych czołgów T-14 "Armata". Wskazuje na to zdjęcie, które ukazało się niedawno w domenie publicznej. Fotografia ukazuje trzy maszyny, najprawdopodobniej podczas działań na poligonie. To jedyne potwierdzone czołgi tego modelu, jakimi jak się zdaje, dysponuje w czynnej służbie Federacja Rosyjska. Trzy czołgi wystarczą jednak by uformować z nich pluton.