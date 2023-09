Rosja zmienia strategię. Widać to na niebie

"W porównaniu z zeszłym rokiem rakiet wystrzeliwanych przez wroga w kierunku terytorium Ukrainy jest mniej. Wtedy bywało ponad 50, a czasem nawet do 100 rakiet dziennie" – oznajmił Ihnat.

Rosjanie częściej używają dronów

Zaznaczył natomiast, że zwiększyła się liczba ataków przy życiu dronów. "Widzimy, że codziennie Shahedy lecą z różnych kierunków, w tym drony najwyraźniej wyprodukowane już na terytorium Rosji. Lecą i z terytorium Krymu, i z Kraju Krasnodarskiego, i z obwodów kurskiego i briańskiego" – powiedział wojskowy.

Dlatego, jak zaznaczył, Ukrainie są potrzebne małe systemy obrony przeciwlotniczej. "Te potężne systemy, które mamy, są przeznaczone głównie do przeciwdziałania rosyjskiemu lotnictwu. A drony to już cele dla mniejszych systemów" – oświadczył.

Wcześniej siły powietrzne Ukrainy powiadomiły, że w nocy z 10 na 11 września strącono 12 dronów Shahed, wystrzelonych przez sił rosyjskie z południowego wschodu. To pod względem konstrukcji stosunkowo proste drony kamikadze produkowane na masową skalę. Shahed-136 ma 3,5 m długości i przenosi głowicę bojową o wadze do 40 kg. W mniejszym Shahed-131 element ten waży nie więcej niż 15 kg. Obydwa rozpędzają się do ok. 190 km/h.

Rosyjskie siły zbrojne bardzo często wykorzystują również drony Lancet. Służą im jako amunicja krążąca do ataków na istotne ukraińskie cele. Często są nimi przekazane przez Polskę armatohaubice Krab.

Lancet to dron o rozpiętości ok. 1 m rozpędzający się do ok. 300 km/h i mogący pozostawać w powietrzu przez maksymalnie 60 min. Co ciekawe, Ukraińcy mają już pomysł na opracowanie bliźniaczego drona Perun.

Rosjanie oszczędzają największe pociski

Ihnat wyraził też pogląd, że Rosja najpewniej nie będzie w stanie zapewnić wystarczającej liczby rakiet do 46 systemów rakietowych Iskander, które rozlokowała na granicy z Ukrainą. Do tej pory opracowano trzy warianty tych systemów - Iskander-M i Iskander-K o zasięgu do ok. 500 km oraz Iskander-E (przeznaczony na eksport i cechujący się mniejszym zasięgiem).