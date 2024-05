Polska poderwała myśliwce. Celem rosyjski samolot szpiegowski

Polskie siły zbrojne czuwają i są w gotowości, aby chronić polskie niebo – czytamy na profilu Dowództwa Operacyjnego na X. Wojsko podkreśla przy tym, że w ostatnich dniach polskie myśliwce dokonały dwóch przechwyceń . W obu przypadkach dotyczyły one tego samego samolotu należącego do Federacji Rosyjskiej – Iła-20.

Natomiast MiG-i-29, które zostały użyte do przechwycenia Iła-20 w ubiegły poniedziałek, to radzieckie myśliwce oblatane w latach 70. ubiegłego wieku i produkowane od 1983 r. Za ich napęd odpowiadają dwa silniki Klimow RD-33 o ciągu niemal 50 kN każdy. W samolocie, którego masa własna wynosi niespełna 11 t, znalazło się miejsce tylko dla jednego pilota.

MiG-29, mimo że nie jest najnowszą już konstrukcją, charakteryzuje się stosunkowo dobrymi parametrami. Samolot rozpędza się do prędkości 2,3 Ma, czyli ponad 2400 km/h i może operować na pułapie 17,5 km. W standardowym wariancie jego zasięg określa się na ponad 1700 km, natomiast z dodatkowym zbiornikiem paliwa wzrasta on do 2100 km. Podstawowe uzbrojenie MiG-a-29 to zaś działko GSz-30-1 kal. 30 mm, a dodatkowe jest podwieszane na sześciu lub dziewięciu węzłach (w zależności od wersji) i może ważyć 2 lub 5,5 t.