Rosja testuje wojsko. W ćwiczeniach udział bierze 150 tys. żołnierzy

Minister oświadczył, że na południowym zachodzie Federacji Rosyjskiej utrzymują się poważne zagrożenia o charakterze terrorystycznym. - Celem sprawdzianu jest skontrolowanie zdolności armii do zapewnienia bezpieczeństwa militarnego w tym regionie oraz przygotowanie wojsk do strategicznych ćwiczeń dowódczo-sztabowych Kaukaz 2020 - wyjaśnił szef resortu.

Przypomnijmy, że w Polsce rozpoczęła się druga faza ćwiczeń Defender-Europe 20. Mają one na celu zwiększenie gotowości do działania w sytuacji kryzysowej poprzez przetestowanie zdolności amerykańskiej armii do szybkiego reagowania i rozmieszczenia dużej liczby żołnierzy i sprzętu zza Oceanu Atlantyckiego w ramach sojuszniczej pomocy krajom europejskim. Wspólne ćwiczenia polskich i amerykańskich żołnierzy potrwają do 22 sierpnia.