Ponad 500 żołnierzy USA w Polsce. Wezmą udział w ćwiczeniach Defender-Europe 20

Defender-Europe 20 to międzynarodowe ćwiczenia organizowane przez Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie. Mają one na celu zwiększenie gotowości do działania w sytuacji kryzysowej poprzez przetestowanie zdolności amerykańskiej armii do szybkiego reagowania i rozmieszczenia dużej liczby żołnierzy i sprzętu zza Oceanu Atlantyckiego w ramach sojuszniczej pomocy krajom europejskim.