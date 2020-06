Bojowy robot Type-X RCV. Opancerzony bezzałogowiec na gąsienicach

Estońska firma Milrem Robotics zaprezentowała autonomiczną maszynę o nazwie Type-X RCV (Robotic Combat Vehicle). To opancerzony, gąsienicowy pojazd uzbrojony w szybkostrzelną armatę. Tym, co wyróżnia go spośród dziesiątek podobnych maszyn jest fakt, że Type-X RCV nie ma załogi.

Bezzałogowy pojazd bojowy Type-X RCV (Milrem Robotics)