Boją się, że Rosja je zniszczy. Podjęli ważną decyzję

Choć długo wyczekiwane myśliwce F-16 dostarczane przez zachodnich sojuszników Ukrainy zdaniem wielu ekspertów mogą zmienić przebieg konfliktu, w opozycji do tych opinii stoją te, wedle których amerykańskie maszyny w zasadzie nie będą "cudowną bronią" .

Nieco gorzej dla ukraińskich sił zbrojnych ma natomiast wyglądać sytuacja wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Ukrainy. Tam Rosjanie mają bowiem gromadzić więcej narzędzi służących do walki z F-16 i jednocześnie najbardziej im zagrażających.

To zagrożenie będzie natomiast wzmagać arsenał nie byle jakich myśliwców. F-16 są dziś bowiem uznawane za jedne z najlepszych myśliwców na świecie. Są niesamowicie zwrotne – rozpędzają się do prędkości ok. 2500 km/h i ważą stosunkowo niewiele, bo zaledwie 8 t.