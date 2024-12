Części za miliony poszły z dymem. Potężny cios w Rosjan

Ukraiński wywiad wojskowy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych przekazał: "Tajemniczy niszczycielski pożar był kolejnym ciosem zadanym kompleksowi wojskowo-przemysłowemu terrorystycznej Rosji". GUR dodał, że rosyjskie straty szacuje się na 16 mln dolarów, a w magazynie znajdującym się na terenie rosyjskiej fabryki dronów "Ałabuga", który spłonął "znajdowało się 65 kadłubów dronów szturmowych, a także silniki, systemy nawigacji, kamery termowizyjne do produkcji 400 sztuk Shahed-136".

Jeśli doniesienia o stratach zostaną faktyczne potwierdzone, może to oznaczać spory cios dla Rosjan. Drony Shahed-136 (nazywane przez Rosjan Geran-2) są bowiem poważnym zagrożeniem dla Ukrainy - zarówno w kontekście obiektów wojskowych, jak i cywilnych. Każdego dnia armia Putina wysyła w stronę Ukrainy znaczną ich ilość. Jak już informowaliśmy, eksperci ustalili, że w samym listopadzie 2024 r. każdego dnia nad Ukrainą pojawiało się ok. 80 dronów Shahed-136 .

Shahed-136 to irański dron kamikadze zaliczany do kategorii amunicji krążącej. Opracowano go jako tanie i skuteczne rozwiązanie do przeprowadzania ataków na cele naziemne. Dron mierzy 3,5 metra długości, z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 2,5 metra, i ma masę ok. 200 kilogramów. Napędzany jest silnikiem tłokowym MD-550 o mocy 50 KM, umieszczonym z tyłu kadłuba, który pozwala mu osiągać prędkość maksymalną około 185 km/h. Zasięg Shahed-136 szacowany jest na blisko 1000 kilometrów, choć niektóre źródła podają nawet 2000 kilometrów.