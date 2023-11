Rosja ma problem. Cenne systemy S-400 muszą zostać przesunięte

Podstawowym zdaniem systemów S-400 jest przechwytywanie samolotów i śmigłowców, a także pocisków manewrujących. To broń przystosowana do wykorzystywania kilku rodzajów pocisków, których zasięg wynosi od 40 km (rakiety 9M96 o wadze ok. 350 kg) do nawet 400 km (rakiety 40N6E ważące ok. 1800 kg).